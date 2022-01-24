工業電腦大廠研華(2395)受惠客戶積極下單，2021年12月接單出貨比（B/B Ratio）衝上2.01的新高水位，隨著兩岸擴產計畫提前完成，為後續出貨高峰預作準備，看好在新訂單、新產能、新技術的挹注下，2022年營運可望進一步成長，整體營運樂觀可期。

研華股價去年12月中觸及409.5元新高後高檔震盪，1月以來在376.5～407元區間盤整，今（24）日不畏大盤再度走低，開高後上漲1.57％至389元，早盤持穩盤上、維持逾1％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周偏多操作，合計買超370張。

研華2021年12月自結合併營收55.62億元，月增7.56％、年增達10.7％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收157.44億元，季增1.53％、年增達23.33％，連2季改寫歷史新高。累計全年合併營收586.22億元、年增達14.68％，同步改寫歷史新高。

研華先前預期，在平均匯率27.9元狀況下，去年第四季合併營收估落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％。實際結果去年12月、第四季及全年營收齊創新高，表現優於預期，

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營收表現略優於先前預期。由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，客戶下單狀況更趨積極，使研華去年12月接單出貨比衝上2.01新高、全年亦達1.58。

研華因應訂單能見度暢旺，去年下半年規畫兩岸廠區同步擴產，預期可提升3成產能。陳清熙指出，集團兩岸擴產計畫已提前完成，為後續出貨高峰預作準備，看好在新訂單、新產能、新技術的挹注下，2022年營運可望進一步成長，整體營運樂觀可期。

投顧法人認為，研華去年第四季營收季增2％、優於預期的季減4％，明顯看出工業電腦族群隨著零組件缺料狀況紓解，營運表現均優於預期。預估研華去年及今年每股盈餘分別達10.45元及11.91元，維持「買進」評等、目標價416元。