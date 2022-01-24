Omicron已成新冠肺炎主流變異株，超高傳染力，在全球引起大規模感染，台灣也難逃。台南市立安南醫院醫療副院長、腸胃科醫師許秉毅表示，Omicron之所以能夠橫掃全球，主要是它具有4個特質，包括超級快的傳播速度、超級難阻斷的傳播鏈、超級低的住院率及超級低的死亡率。

許秉毅昨（23日）於臉書粉專《吃病》指出，Omicron與過去的變異株相比，有4個特質，超級快的傳播速度、超級難阻斷的傳播鏈、超級低的住院率及超級低的死亡率。許秉毅分析，根據英國研究報告顯示，Omicron案例倍增時間為2天；南非研究報告則是3.4天，因為傳播速度快，導致阻斷傳播鏈相當困難。

許秉毅說明，最原始的新冠病毒株，潛伏期為5天，因此感染病者被匡列隔離時，病毒還未傳播出去，但Omicron從感染到發病只需要2至3天，且發病前就具有傳播力，潛伏期很短，往往感染者被匡列時，病毒早已擴散。

許秉毅表示，感染Omicron者大多為無症狀感染者，少部分會有喉嚨痛、流鼻水及發燒，極少數會有呼吸困難或重症的情況。根據各國染病者的資料顯示，加拿大6312位染病者中，感染Omicron需住院率為0.33%，丹麥785名患者住院率是1.2%，蘇格蘭23840位染病者的住院率則為0.06%，整體平均住院率為0.15%。

許秉毅說，加拿大及丹麥研究顯示，整體而言感染Omicron的死亡率，小於0.02%，但也因為死亡率低，使病毒得以經由活者不斷傳播。

許秉毅認為，現階段面對Omicron，若採取升三級警戒，雖然可以讓染病的人數不會快速增加，但勢必會對餐飲業、旅遊業等有斷崖式的影響，但保持二級警戒的情況下，疫苗覆蓋率同時提升，大家也都佩戴口罩、不隨意觸摸眼口鼻，無症狀及輕症患者能送檢疫所觀察治療，重症則送醫，如此一來也不至於造成醫療系統崩盤，亦能兼顧經濟發展。