大陸對購買新能源汽車減少補貼，加上原材料成本上漲，進入2022年以來，多家新能源車企紛紛宣布漲價。1月21日，比亞迪宣布全系車型將自2月1日起漲價1000元(人民幣，下同)至7000元。此前，特斯拉、小鵬、哪吒、廣汽埃安等新能源車企都已宣布漲價。

《北京日報》援引大陸乘用車市場訊息聯席會分析認為，補貼退坡後，部分車型價格調整，消費心態也會產生一定變化，新能源車需求可能受到輕微影響。但新能源車持續火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車型銷量不會明顯受到退坡影響。

實際上，進入2022年以來，大陸對於新能源汽車補貼退坡，特斯拉、小鵬、哪吒、廣汽埃安等新能源車企都已紛紛宣佈漲價。

2021年12月31日，特斯拉宣佈Model 3和Model Y的後輪驅動版售價分別上調1萬元和2.1萬元。不久前，哪吒汽車產品價格上漲約2000至5000元，小鵬汽車也宣佈全系漲價，漲價幅度約4300至5900元。

一家小鵬汽車直營店工作人員說，原本國家補貼額度在1.5萬元左右，補貼退坡30％後全系車型基本都要漲價5000元左右。