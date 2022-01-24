藝人小S(徐熙娣)以直率幽默作風聞名，深受大眾喜愛，而她與老公許雅鈞結婚十多年，育有3千金，小S不時透過社群分享家庭生活，可以發現三個孩子有著完全不一樣的個性與風格，其中，許老三古靈精怪，頗有乃母之風，近日小S曝光許老三自認顏值比媽媽高，不禁出賣女兒嫩嬰時的照片反擊，母女較勁逗笑大批網友。

人氣火燙的小S，與許雅鈞結婚後雖然擁有3個孩子Elly(許曦文)、Lily(許韶恩)和許老三(許曦恩)，但她仍繼續在圈內發展，同時兼顧家庭，對小孩的生活照顧與教育有一套獨特的見解與堅持，即便家境富裕，但卻從不讓小孩在物質上揮霍，先前許老三問她幾歲才能拿名牌包，還被小S念了一頓。

小S昨天又在臉書分享家庭趣事，透露小女兒在跟爸爸許雅鈞聊天，許雅鈞問了女兒：「你有比媽媽高嗎？」，許老三妙回：「沒有，但我顏值比她高！」，整個很有自信。

聽聞女兒的超自信回答，向來也很以自己美貌為榮的小S，立刻出狠招，挖出許老三嫩嬰時期露出皺眉怪表情的照片po網，另外附上一張自己手插腰下巴微抬的時尚美照做對比，反嗆女兒：「我看還好啊！」，母女充滿火藥味的日常互動，不禁逗樂眾網友，不少人覺得許老三越長大越得媽媽真傳，有夠機靈，引發討論，「竟然有人敢跟S姐比顏值！」、「我投許老三一票！自信的女孩最美！」、「這對比基礎不平等啊！」、「要放妳嬰兒時期的照片比才公平」。