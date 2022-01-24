下周就是除夕夜，家家戶戶已經開始忙著大掃除汰舊換新和採購年貨，同時還要準備拜訪親友的伴手禮，林林總總加起來開支不小，台北富邦銀行建議，民眾可善用回饋無上限的信用卡搭配合作店家優惠，就能輕鬆賺進高回饋。以富邦J卡和momo卡為例，富邦Ｊ卡提供LINE Pay支付3%回饋無上限，國外網購最高5％回饋，momo卡搭配千大品牌則可享有10％回饋無上限優惠，如果再加上momo購物網週六會員日活動，最高有機會拿到16％回饋，店外消費若以指定行動支付綁定momo卡消費，最高享有3％回饋，相當適合年節採購時使用。

農曆春節將近，各地的年貨大街陸續登場，考量疫情並因應民眾採買年貨需求，北富銀推出「安心防疫無現金支付」活動，自1月20日起至2月27日止，在台北南門市場使用悠遊付至指定店家採買年貨，單日消費累積滿388元，回饋悠遊付50元現金回饋券，以悠遊付綁定富邦信用卡支付，北富銀再加碼回饋悠遊付88元現金回饋券。

北富銀表示，就當前全球情勢觀察，原物料價格攀升及缺料、航運缺櫃等供應鏈問題相當嚴峻，很可能對後續物價帶來影響，現在政府已號召多家廠商響應年前凍漲，同時家電類受惠於台幣升值和廠商提前備貨，價格上揚壓力較小，民眾如果有汰舊換新需要，建議可把握年前這一波凍漲時機盡早完成。

為了提供消費者年節購物參考，北富銀也特別運用自行研發的「UMA指極系統」針對momo卡友年前刷卡行為進行分析，歸納出不同年齡層的年節購物排行榜。在家電用品方面，年齡越大的客群選購咖啡機的人數佔比越高，保溫杯也是50歲以上族群相當喜愛的用品；而對40歲以下年輕族群來說，遊戲主機和遊戲片則是新春必備品，購買人數佔比不低。此外，北富銀還發現年輕人對保健食品的接受度也相當高，在20至40歲族群中保健食品購買人數也排進前十，顯示現代人養生觀念有年輕化趨勢，採買伴手禮或餽贈家人時不妨參考，把好禮送到心坎裡。

為體恤卡友荷包，北富銀在新春期間與眾多通路合作推出優惠活動。在電商方面，momo購物網刷momo卡可享最高16％回饋，露天拍賣刷富邦J卡最高享回饋8％，富邦全卡友在指定電商刷卡滿額，還可享最高回饋1200元刷卡金，另外在momo購物、蝦皮購物、淘寶/天貓、露天拍賣、ZALORA、生活市集、松果購物、百利市購物中心等平台領取優惠碼，刷富邦卡最高還可現折1000元。

如果喜歡在實體通路採買年貨，現在7-11用OPEN錢包綁定J POINTS卡(含JU卡)支付最高可享3％回饋、萊爾富超商用Hi Pay綁定J卡每周五最高享20％回饋；以指定行動支付綁定momo卡消費，也有限量3%回饋。百貨通路也有不少好康，111/1/31前到新光三越刷J卡滿200元即可獲得LEXUS汽車抽獎資格，刷滿3000元還可獲得200元新光三越電子禮券。其他像廣三SOGO、台茂購物中心、遠東SOGO及遠東百貨刷富邦卡滿額，最高可獲得30000元該百貨禮券回饋，到指定百貨(微風、誠品、台北101、漢神巨蛋、三井OUTLET…等) 分期滿額最高回饋1600元刷卡金。另外到家樂福、愛買、大潤發等量販店刷富邦卡滿額，最高可享200元該量販禮券，週五到全聯刷富邦卡可享2％回饋，1/28當天消費滿額還可享最高10％回饋，卡友不妨趁著當前凍漲時機，搭配信用卡優惠將年貨禮品一次買齊，省時省力更省金！