疫情改視訊偵訊 毒蟲脫逃返家睡覺30分鐘後又被抓回

北市大同警分局22日逮捕蔡男等4名毒蟲，因疫情關係，檢察官改採視訊複訊，但蔡男視訊結束，等待筆錄列印簽名時，竟以為流程結束，大搖大擺走路離開警局，現場僅1名員警戒護4人，並未立即發現，直到同仁拿筆錄回來，赫見蔡男不見了，趕赴蔡男家中把人帶回警局，結束一場鬧劇，警方也將追究警員疏縱人犯責任。
45歲蔡姓毒蟲被捕後，在偵查隊拘留室過夜，原本是4名員警戒護4名被告，23日晚間因地檢署消毒，改採視訊偵訊，檢察官依序先問蔡男，另外3名被告在旁等候，員警認為流程即將結束，其中2名員警先下班，將戒護任務交接給另外2人，剩下2人戒護4名被告。
警方表示，昨晚7點45分，蔡男訊問結束，員警到印表機拿筆錄，但蔡男以為流程全部結束，步出偵訊室返家，員警拿著筆錄回來，正要給蔡男簽名，赫見4人少了1人，大喊「人犯跑了！」整個偵查隊立刻「動起來」，一旁還有女毒蟲在咆哮，說自己身體不舒服，要上廁所，整個警局鬧哄哄。
員警調閱路口監視器，發現蔡男徒步返家，警方立即趕往住處按電鈴，8點15分，又將蔡嫌抓回來，再加上脫逃罪送辦。大同警分局表示，會深切檢討改建，依法追究相關警員疏縱人犯責任，並列為教育案例，精進人犯戒護措施，避免類似情形發生。
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