新鈔兌換開跑！台銀董事長呂桔誠今日巡視台銀兌換新鈔情形，並接受訪問表示，央行準備近6000億元提供民眾兌換新鈔，台銀也已經撥付3200億元提供其他銀行協助兌換，新鈔供給量充足，民眾可以不用擔心。

而且為了疏散人潮，台銀自動櫃員機(ATM)已經先準備了新鈔，上一周已經有67萬人次提領，共計87億元。

對於2022年的經濟展望，呂桔誠表示，現在確實有很多不確定因素造成世界紛擾，台灣的狀況相當好，他認為，台灣還是延續過去3項重要因素：美中貿易戰轉單效應、台商加速返台投資建廠、前瞻建設早期投資已經產生乘數效果。

2021年下半年全球供應鏈混亂，還有塞港、運輸的問題，但相對而言是台灣企業的機會供應鏈也比較完整，極少聽到客戶缺工、缺料，面對多變的環境，台商應變能力比其他國家好很多，台灣可以outperform，表現優於預期今年經濟成長率4％沒有問題。