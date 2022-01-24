生產連接器的町洋集團用愛連結台東縣延平鄉紅葉國小少棒隊，資助球隊100萬元經費；紅葉國小校長方穎豐感激表示將全數用於球員住宿管理及三餐伙食維持孩子生活所需。（蔡旻妤攝）

生產連接器的町洋集團用愛連結台東縣延平鄉紅葉國小少棒隊，資助球隊100萬元經費；紅葉國小校長方穎豐感激表示將全數用於球員住宿管理及三餐伙食維持孩子生活所需。（蔡旻妤攝）

生產連接器的町洋集團用愛連結台東縣延平鄉紅葉國小少棒隊，資助球隊100萬元經費；紅葉國小校長方穎豐感激表示將全數用於球員住宿管理及三餐伙食維持孩子生活所需。（蔡旻妤攝）

「或許養不起整支職棒隊，但可以資助少棒隊」，生產連接器的町洋集團用愛連結台東縣延平鄉紅葉國小少棒隊，資助100萬元；紅葉國小校長方穎豐感激表示，偏鄉部落人口少，隊員幾乎都得對外招募，經費將全數用於球員住宿管理及三餐伙食等維持孩子求學及生活需求。

為善不欲人知，町洋集團吳姓負責人表示，在因緣際會下，認識曾任台灣U12少棒代表隊總教練的「棒球校長」方穎豐，因方對於棒球教育的熱情與無私付出使他深受感動，兩人秉持同樣理念，深信「教育是翻轉人生的關鍵」，因此決定資助紅葉國小少棒隊。

為招募學生，方穎豐常在假日沿著縱谷線、海岸線、南迴線挨家挨戶拜訪，「小孩子要不要來紅葉打棒球？我會負責照顧孩子。」他指出，球隊面臨人力短缺問題，紅葉村的小學生僅17人，為籌組棒球隊，必須大量向外招生，經過不斷努力，目前學生有56人，棒球隊則有43人，其中僅4名是在地學生。

方穎豐進一步表示，球員要到紅葉讀書打球，就必須住校，因此住宿環境及管理、三餐伙食以及球員課業輔導，這些都需要專案的的教練與師資，才能維護孩子的基本求學與生活，讓孩子受到完善的照顧。

據了解，町洋集團由不願具名的吳姓兄弟創辦，兩人黑手出身、白手起家，在創業過程中深感自身不足及教育的重要性，因此長期提撥一定比例的公司獲利，資助兩岸的偏鄉教育。

町洋集團吳姓負責人說，球是圓的，球場上的勝負如同企業經營過程一樣，總是充滿起伏，希望紅葉少棒的小朋友們從球場上學習面對挫折的勇氣，快樂打球，快樂成長。