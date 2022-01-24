全球電動車銷售加速，帶動供應鏈快速成長，電池為電動車心臟，受惠銷量快速攀升，電池基本原料鋰礦價格從今年以來至1月19日飆漲逾26%！首檔聚焦電池商機的中信電池及儲能ETF(00902)將於明日(1/25)上市；隨全球能源棄油轉電，電池用量急增，得電池者贏天下為市場共識，有利支撐電池供應鏈高毛利率，表現更勝下游電動車廠。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳(峰)表示，疫情期間電池供應鏈發生劇變，電動車的滲透率從疫情前的2%竄高3倍以上到7%，全球主要經濟體的能源政策也轉向重視碳中和，相關投資從數十億美元擴張到數兆元，這些趨勢的轉變都開啟電池產業革命的序章。

推升電池需求的主力來自電動車，一台電動車需要7000顆電池，特斯拉的高端車款甚至用到8000顆電池，刺激電池產業出現千倍成長。而在電動車之外，全球能源轉換的過程，電池的應用場景也越加多元化。

詹佳(峰)指出，雖然目前電動車的動力電池為需求的主要來源，但電池未來的應用場景遠不止於此。以儲能裝置來說，目前最直覺的聯想就是電動車充電站，如同燃油車需要加油，若未來電動車將取代燃油車，充電站勢必得廣為鋪設，而充電站簡言之就是一座座儲能站，沒有儲能裝置，電動車的里程焦慮就難以解決；也就是說，全球政府想提高電動車滲透率，儲能裝置必須率先普及。根據Morgan Stanley研究，儲能裝備電容量預料從2020年至2040年將出現千倍成長。

詹佳(峰)表示，目前電動車多以充電式為主，換電式由於各家車廠規格不一，導致難以推行，但近期電池龍頭供應商推出「可組合式」換電系統，或有機會讓換電式重回主流。換電式對於電池供應商尤其有利，除電池用量更高以外，也因為充電式為一次賣斷，但換電式等於是「電池訂閱制」，能帶來長期穩定現金流。