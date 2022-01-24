新冠COVID-19 Omicron變異株傳染力太強，台灣本土疫情開始升溫，目前政策規定移工50人以上的企業必須全面快篩，檢測族群挾著市場需求強勁，今日全面勁揚，泰博(4736)、亞諾法(4133)分別大漲逾6%、近5%，金萬林(6645)、ABC-KY(6598)、普生(4117)漲幅在3~4%不等，寶齡富錦(1760)晨盤一度衝至90元，惟高檔有壓，漲幅漸縮至平盤左右。

不少檢測業者都說，近期快篩急單很多，政府部門CDC、雙北、桃園市公司、桃園市及高雄市政府，及零售的部分，市場需求強勁，勞動部規定聘僱移工人數達50人以上事業單位要求快篩，各縣市政府企業、工廠等等需求度都很高。

泰博為國內快篩產能第一大，單班制月產能可達400萬劑，近期有急單湧入，泰博今日開高走高，大漲5%以上，站上所有均線，泰博為國內抗原快篩第一大，在台灣境內各級醫療院所及各公家機構的標案市場占有率約為六成五，在一般藥局及超商連鎖通路則占有率超過七成，單班制月產能可達400萬劑。

勞動部長日前宣布，針對聘僱移工人數達50人以上事業單位、全國約有1200家，近期內將要求全面快篩所聘僱的移工，後續持續規畫50人以下重點快篩，勞動部已經發文給台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣等地區。另外，台北市政府及經濟部也陸續發布對快篩檢測的指引。