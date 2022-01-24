台北市議員羅智強今（24）日在臉書分享兒時往事，小時候父親好不容易存錢買了第一輛機車「石橋羚羊100」，一家五口便經常「五貼」出遊，而這也成為羅智強童年歡樂記憶的一部分。

羅智強回憶道，在1973年以前，一家人還住在花蓮美崙的大陳一村，靠著父親打零工、母親做家庭手工來維持生活經濟，當時他三歲、哥哥六歲，收支是入不敷出的，尤其那個年代，缺乏保障勞工權利與安全的相關法規，父親以臨時工的身份，在參與中橫開路、花蓮銅門電廠整建、颱風天蘇花公路搶通、國軍英雄館建造等過程中，工人因意外造成的傷亡司空慣見，也毫無賠償的機制，傷亡勞工的家屬只能自嘆造化弄人，自吞苦果。

為徹底改善經濟，爭取穩固的家庭收入，羅智強說，當時已經35歲的父親參加基隆碼頭工人的徵試，並獲錄取，於是舉家遷到基隆中山區一個叫太白里的地方住了一年，一家四口擠在四坪左右的分租屋間過日子，直到媽媽在太白里生下了妹妹之後，才又搬到居仁里租了一間一房二廳的木房，對孩子而言，終於有了可以鑽進竄出的活動空間了。

到了1980年，羅智強父親在當了七年的基隆碼頭工人後，終於買了第一輛機車，成為他們一家五口出遊的代步工具，它就是「石橋機車羚羊100」。羅智強表示，其實在當時的基隆碼頭工人，只要省吃儉用，不涉賭博惡習，普遍都能擁有一輛代步的機車。記得父親剛將嶄新的機車牽回家時，三兄妹雀躍不已，好像家裡降落了一部飛碟似的，感到不可思議。

自從家裡有了這台石橋羚羊100後，羅智強說，全家也多了許多出遊踏青的機會，每逢假日，父親碼頭沒有派工，一家五口就開始整裝出遊，當時7歳的妹妹、10歲的他，坐在機車前汽油缸的位置，再來是父親，父親後面坐著13歲的哥哥，母親則坐最後頭，一路風馳電掣，他總忍不住興奮大喊，有一種在天空飛翔的感覺。

羅智強也說，一輛機車全家五貼，已違今日交通安全法規，也會遭到交警的嚴格取締，但在80年代的台灣，這成為當時買不起車的台灣勞工家庭，普遍的出遊方式，並成為他童年歡樂記憶的一部分。