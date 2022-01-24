今年春節有9天假期，新北市交通局表示，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，且加強防疫清消，民眾可多利用大眾運輸走春出遊。其他各路線公車則調整為例假日發車班次，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等接駁公車於除夕（1月31日）和大年初一（2月1日）依假日班次減半行駛，班距最長2倍。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，今年春節連假自1月29日起至2月6日，預料新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧現出遊人潮，交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，以鼓勵民眾多利用大眾運輸。

另外，其他各路線公車則調整為例假日發車班次，建議民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊；新巴士部分，除了三峽區、平溪區、雙溪區等3個行政區的新巴士於春節連假期間照常營運外，其餘行政區則部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

交通局表示，新北市公車均持續做好防疫措施，且98.5％的公車司機已完成2劑疫苗施打，再次提醒民眾搭乘公車等大眾運輸工具，戴好口罩再上車，車上禁止飲食並減少交談，大家做好防疫措施，安心乘車。