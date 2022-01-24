24日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，中部以北空品區擴散條件較佳，雲嘉南空品區以南位於下風處，清晨擴散條件較差，有污染物累積情形。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，24日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，中部以北空品區擴散條件較佳；雲嘉南及高屏空品區位於下風處，污染物短時間易有累積情形。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及為「普通」等級，雲嘉南及高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，24日東北季風增強及華南雲雨區東移影響、25至26日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處仍易累積污染物；27日環境風場轉偏東風，西半部擴散條件稍差；28日鋒面接近，全臺降雨機率增加，空品將好轉；29日東北季風再增強，迎風面地區擴散條件佳，下風處較易有污染物累積。