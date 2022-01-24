豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸調漲300元 11:002022/01/24 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格上漲激勵，豐興（2015）24日宣布，調漲本周廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，只有型鋼產品維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12000元，鋼筋每公噸牌價為21400元，型鋼每公噸牌價維持26500元。 鋅價維持高檔、2月續約報價調漲 鋼聯：上半年營運必勝去年 鋼鐵業大方發年終 普遍優於去年 #豐興 #調漲廢鋼和鋼筋價格 #每公噸調漲 #國際廢鋼原料價格 #激勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燁興下月盤價 採協商議價 04:102021/12/31 證券．權證 豐興 本周鋼筋盤價「明平暗漲」 04:102022/01/18 證券．權證 《鋼鐵股》豐興Q4續旺 今年營運戰高 11:592021/12/30 財經 原料大漲 肥料廠漲價穩業績 04:102022/01/05 證券．權證 豐興本周鋼筋價格降1.86％ 04:102022/01/11 產業特刊 內外皆美 豐興去年獲利攀峰 04:102022/01/13 證券．權證 豐興鋼鐵走過半世紀 創辦人林文貴辭世 享耆壽98歲 11:512022/01/05 財經 豐興創辦人林文貴驚傳仙逝 享耆壽98歲 12:492022/01/05 財經 《商情》本周國內廢鋼、鋼筋續平 10:512022/01/03 財經 華航董事會通過發放激勵金 董總都沒領 10:072022/01/13 財經 熱門股－彩晶 利多激勵後市可期 04:102022/01/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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