受到國際廢鋼原料價格上漲激勵，豐興（2015）24日宣布，調漲本周廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，只有型鋼產品維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12000元，鋼筋每公噸牌價為21400元，型鋼每公噸牌價維持26500元。