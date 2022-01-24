教育部今年將大舉引進531個外籍英語教師，他們有「考核獎金」，但本土代理教師卻只有記功嘉獎獎勵，兩者出現差別待遇。全國教育產業總工會今天召開記者會質疑，難道外來和尚會念經，所以待遇比較好？他們要求，「代理比照外籍核發考核獎金」。

教育部最近將修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，將讓代理教師準用「高級中等以下學校教師成績考核辦法第六條規定」，也就是代理教師將來也有記功嘉獎等獎勵，但僅止於服務證明文件上加註服務成績優良，並無「考核獎金」。

全教產理事長林碩杰表示，教育部過去每年引進81個外籍英語教師，因應雙語國家政策，今年將引進531個外籍英語教師，但處境與他們相同的國內代理教師卻發現，外籍英語教師的待遇更好，難道是外來和尚會念經？

依台中市聘外籍英語教師的規定，聘僱支薪期間為2月1日至隔年1月31日，合計10.5個月，其中7月1日至8月15日不支薪。聘期任滿且考核成績列甲等者，加發月薪100％的考核獎金。即其考核獎金為6萬8290元，若聘僱期間未滿11個月，則考核獎金依實際受聘僱月份占12個月的比例計算。

林碩杰說，不只是台中市給外籍英語教師考核獎金，基隆、桃園、新竹縣、台中、南投、雲林及金門等縣市也都有類似規定。也就是每年支薪未滿12個月的外籍英語教師有考核獎金，但同樣是每年支薪未滿12個月的本土代理教師卻沒有。

桃園教育產業工會理事長熊書顯表示，在一些偏鄉學校，代理教師的比例高達30％，他們除了教學還要兼行政，相當辛苦。但面對不公平待遇，他們為了下一年的聘書，不敢吭聲。

全國教育產業工會要求，如果不給代理教師每年12個月的完整聘期，就應該該給予他們考核獎金，不是只有嘉獎記功而已。代理教師在中小學教育扮演重要角色，政府應該善待他們。