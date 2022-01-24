鋼筋大廠豐興(2015)去年第四季營運持續攀高，全年業績創下新高，公司自結2021年稅前盈餘50.36億元，創歷史新高，年增率約55.6%，每股稅前盈餘約8.66元。展望今年鋼筋隨著需求穩健，有利公司營運維持高檔，近期股價相對抗跌。

豐興自結去年第四季稅前盈餘15.21億元，季增7.1%、年增75.7%，每股稅前盈餘約2.61元。

去年鋼市暢旺，產品量價俱揚，豐興2021年全年營運創新高，營收達383.6億元新高，年增40.5%；營業利益47.23億元，年增52.8%；稅前盈餘50.36億元，創歷史新高，年增55.6%，每股稅前盈餘約8.66元。

展望短期營運，豐興表示，低價、低毛利的鋼筋訂單已經去化完畢，今年將開始反映漲價效益，但目前棒線下游客戶有受到運輸影響；第一季將加強鋼筋業務，維持營運表現，對本季看法仍審慎樂觀。

本周報價方面，國際廢鋼價格轉漲，國內鋼筋買氣增溫，豐興本周鋼筋價格止跌，開漲每公噸300元，呈現止跌反彈。原料面的廢鋼也漲300元。型鋼基價則維持平盤。