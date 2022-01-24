2021年存股火紅，永豐金證券以台股100元、美股1股即可存股的市場最低門檻，成功吸引投資人目光，引領「豐存股」台美雙市場存股平台的每月存股扣款金額正式突破10億台幣大關！

根據證交所統計，2021全年存股市場已達424.20億元，而今年元月整體台股市場的定期定額成交金額為25.5億，在短短一年的時間內，存股規模的增幅就高達66.83%，12月單月定期定額成交金額已成長至42.5億元，顯示存股投資策略獲得投資人的認同與支持。

當投資風氣盛行，大家都在存什麼股？永豐金證券根據「豐存股」最新資料，揭曉台美兩大市場的熱門標的，台股存股由台灣50 ETF及台積電榮獲冠亞軍，前10大熱門標的以ESG及金融股為焦點；美股熱門標的則聚焦在債券ETF與科技，由蘋果及納斯達克100 ETF封王稱后。永豐金證券指出，從「豐存股」投資人選股進行分析，歷經後疫情股市多頭漲勢，2021年台、美兩個市場的存股投資人出現居高思危的心態，符合永續發展的ESG與債券類型ETF，佈局長期穩定的投資機會，成為2021年的新亮點。

永豐金證券進一步說明，2021年台股存股前10的排行中，ETF佔比多達6檔，佔扣款金額超過七成，包括元大台灣50、元大高股息、富邦公司治理100、永豐台灣ESG、國泰ESG永續高股息、與富邦台灣50；此外，金融股3檔進入前10名，以年均殖利率超過4%吸引存股族；台股護國神山台積電則高居年度排名第2名。

「豐存股」美股前十大熱門標的由蘋果奪冠，股神巴菲特的波克夏海瑟威、與全球最大電動車品牌特斯拉也進入前10名存股行列；另外、多達7檔ETF成為年度熱門存股標的；與2020年排行相較，今年新增Vanguard全世界債券ETF、與iShares安碩核心積極股債配置ETF，顯示存股族在股市迭創新高後居高思危，考量未來潛在的波動風險採取股債配置佈局。(永豐金證券提供)