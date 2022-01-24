上周五美股再度重挫，以及香港本地疫情擴大，受此打擊，周一香港股市開低走低，目前恆生指數下跌1.14%，報24681.48點。國企股跌1.4%，報8663.18點。

上周五美國那斯達克指數大跌2.72%，周線收跌7.6%。由中概股組成的金龍中國指數上周五大跌4.6%。

恆生科技股目前重挫2.8%，所有成分股中，僅同程旅行上漲，目前小升0.37%。嗶哩嗶哩跌8.42%，跌幅最大，其次為網易跌6.7%。

中海油田服務跌逾5%，該公司初估去年淨利年減87%～91%。

新東方在線預估中期虧損收窄，股價逆市大漲近11%。

長城汽車去年淨利成長26.5%，但股價反跌近7%，稍早前一度跌9%。受此打擊，廣汽跌1.2%、東風跌2.2%、比亞迪跌2.9%、吉利和理想均下跌3.7%、小鵬跌4.9%。

保利協鑫初估去年淨利為50億元人民幣，遠優於2020年的淨損約為57億元，股價應聲大漲逾5%。