主攻歐美市場的百德機械，擺脫疫情對營運衝擊的低氣壓，訂單持續回升，目前訂單能見度看到2022年8月，報名參加2月21日登場的台北國際工具機展及台灣國際工具機聯展，將展出自行開發五軸工具機搶攻航太及電子等行業訂單，2022年力拚營收兩位數成長。

百德2021年接獲大陸訂單，歐美市場也逐漸回溫，囿於原物料上漲及運費飆漲，新台幣兌美元及歐元等匯率走強，客戶下單卻不拉貨，致使2021年合併營收20.24億元，年減3.74％。

百德表示，百德目前來自歐美市場航太及加工等產業訂單回溫，英國勞斯萊斯也少量下單採購設備，目前訂單能見度看到2022年8月。百德2021年反映運費及原物料上漲，歐元匯率走弱，成本比2020年增加40％～50％，數度調漲報價，累積漲幅15％～20％，仍無法彌補成本上漲的損失，2021年前三季每股虧損2.27元，第四季虧損縮減。