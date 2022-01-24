升息循環的啟動，使部分固定利率產品的吸引力下降，但能隨著公債殖利率調整的浮動利率產品投資價值走升，因此，富達國際表示，浮動利率產品隨央行轉鷹而更加誘人。

近期因為投資人擔憂升息腳步快於預期，市場震盪加大，富達國際表示，市場擔心美國聯準會將積極控制通膨，並以快於預期的腳步收緊貨幣政策，這對科技股和成長型股的打擊尤其嚴重，美股連續三周下跌，為疫情爆發以來最差周表現，美債到期殖利率上升，美元走升。投資者聚焦本周即將開始的聯準會政策會議，看是否會暗示將在3月份升息。此外，美股2021年Q4財報周登場，市場預期本季企業EPS年增率為23.1％，全數產業較2020年同期仍有正增長。央行政策方向為近期焦點，在政策的不確定性環繞下，市場波動劇烈，短期仍以抗波動為主，中長期可因應升息議題，調整資產配置方向。

富達國際則相對看好浮動利率產品，富達表示，浮動利率產品的選項之一為商業發展公司投資信託（BDC），透過稅率優惠放貸給中小型企業，商業發展公司投資信託（BDC）必須將90％的利息收入付給投資人，因此有很好的收益率。BDC通常以浮動利率放款，因此收益率會隨著利率上升而增加，投資人因此能抵禦利率上升的風險。