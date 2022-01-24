2022年新年以來受到通膨高企、聯準會釋放鷹派政策訊號、Omicron疫情等帶來干擾，全球主要股市波動劇烈，主要股市表現跌多漲少，但亞股的印度與東協股市表現相對抗跌，甚至逆勢上漲，其中以新加坡股市表現最佳，印度股市居次、菲律賓、印尼、泰國也上漲。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣復甦動能依舊保持強勁，有利股市維持多頭格局，且無須擔心有停滯性通膨的問題。儘管隨著聯準會開始收緊政策，印度央行料不得不跟進，不過在通膨預期保持溫和下，印度貨幣政策相對整體新興市場料仍較寬鬆。

再就企業獲利角度來看，印度經濟復甦帶動需求回溫，今年印度企業EPS年增率預估仍有20％以上水準，同時印度也是新興國家中政策穩定度較高的國家，官方積極推動印度製造、產業獎勵措施等政策，因此在基本面、獲利面、資金面、政策面等條件支持下，可望推動印度股市表現延續，產業方面，包括新能源、電動車、印度製造概念股等值得留意。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，去年受到疫情反覆影響，東協各國經濟復甦較其他地區緩慢，不過隨著經濟逐步解封，加上疫苗接種加速，東協國家經濟增長可望迎來反彈，在低基期效應下，多數東協國家GDP增長率不僅可望高於長期均值，更將是少數比去年表現更加強勁的地區。

東協企業獲利可望持續復甦，以個別國家來看，除馬來西亞外，新加坡、印尼、泰國、菲律賓今年EPS成長率可望高於整體亞太地區，在基本面與獲利面的支持下，加上東協股市評價面具吸引力，吸引資金進駐，後市表現可期，包括為達普惠金融發展而受新加坡、印尼等國重視的數位銀行業、科技及金融股，均可持續關注。