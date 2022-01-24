中央流行疫情指揮中心22日下午舉行記者會，會中內政部長徐國勇宣布禁止民選公職人員及政府官員跑攤，不過民進黨立委鍾佳濱卻遭爆違反防疫規定，當天晚上參與明華園歌仔戲的活動。對此，他昨深夜在臉書發出道歉聲明，表示若違反規定，願意接受處分。

鍾佳濱昨（23）日深夜在臉書發出道歉聲明，表示因為去年七月疫情降溫時，自己協助民俗藝文團體召開「巡演酬神兼顧紓困」線上記者會後，文化部開始補助藝文團體辦理「防疫不妨藝起來」系列演出。後來明華園在提案獲得文化部審查通過後，昨日屏東這場演出請他協助洽借場地和宣傳，並安排「扮仙」開場戲碼中，有廟方主事獻壽桃、自己則著財神爺戲服獻金元寶，融入節慶喜氣。

鍾佳濱指出，該場藝文活動演出前，除了慈鳳宮總幹事已先行依指揮中心宣布的規範，將防疫計畫送交縣府核備外，自己在台上也全程配戴口罩，遵守戶外活動防疫規定。

不過由於時值疫情升溫，且指揮中心當天下午才宣告請民選公職人員及政府官員勿跑攤，對於22日現身參與開場演出，鍾佳濱坦言確實容易造成大家的誤解，為此向大家說聲抱歉，若指揮中心認有違規，也願意依規定接受處分。