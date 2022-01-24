2011年大陸宮廷劇《後宮甄嬛傳》熱播至今滿11年，仍是華語劇的經典之作，其中女主角甄嬛被賜姓「鈕祜祿氏」，後來演變成郎、鈕氏，藝人郎祖筠、鈕承澤、艾力克斯（本名：鈕詩貽）通通都是著名的後裔。

《後宮甄嬛傳》的虛擬故事中，甄嬛（孫儷飾演）從天真單純的白蓮花，黑化成工於心計的妃嬪，跟後宮們爾虞我詐，獲得皇帝賜姓滿清大姓「鈕祜祿氏」，最終坐上太后寶座。

追溯清朝歷史源頭，女真族入關後，皇太極把族名改為「滿洲族」，當時大清王朝時期有八個特別顯赫的姓氏，又稱「滿洲八大貴族」，包含赫舍里氏（赫／何）、佟佳氏（佟)、瓜爾佳氏（關）、馬佳氏（馬）、索綽羅氏（索）、那拉氏（那／南）、富察氏（富）、鈕祜祿氏（郎／鈕）等八大姓。

其中鈕祜祿氏是滿族最古老的姓氏，此家族盛產皇后、嬪妃，為清宮中之冠，大清著名人物有乾隆帝生母孝聖憲皇后、乾隆朝臣和珅。清朝滅亡後，鈕祜祿氏變成「鈕」、「郎」姓，導演鈕承澤、藝人郎祖筠、已故演員郎雄、男星艾力克斯（本名：鈕詩貽）、唱片製作人鈕大可等都是滿清貴族後代。

除此之外，藝人何篤霖、何守正的祖先也是名門貴族「赫舍里氏」，屬於滿洲正黃旗與鑲黃旗，其著名人物為康熙首任皇后「孝誠仁皇后」，直到滿清滅亡後，赫舍里氏後裔將姓氏改為「赫」或「何」姓。