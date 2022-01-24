「2022台北國際電玩展」實體展昨(22)日在台北南港展覽館開幕，格雷維蒂互動的《RO 仙境傳說》20 週年回顧展透過線上線下雙軌活動，成為人氣焦點，當中更設計未上市的《RO仙境傳說:魔物遠征》搶先體驗，以創新玩法，湧入眾多玩家。

《RO仙境傳說:魔物遠征》搶先體驗，以創新玩法，湧入眾多玩家。(圖／業者提供)

經典、創新相融 享受遊戲豐富樂趣

在台北電玩展首日供玩家體驗的《RO仙境傳說:魔物遠征》，以卡牌養成放置類型遊戲方式，讓玩家透過蒐集英雄與魔物養成並組成戰鬥隊伍，冒險於RO仙境傳說世界中，過程中以六格策略性進攻戰鬥模式，讓職業都擁有自己的必殺技專屬動畫之外，更在英雄和魔物養成上力求經典與創新相融合，讓玩家可以輕鬆且快速累積資源，享受遊戲豐富樂趣。

玩家透過蒐集英雄與魔物養成並組成戰鬥隊伍，冒險於RO仙境傳說世界中。(圖／業者提供)

英雄和魔物養成上力求經典與創新相融合，讓玩家可以輕鬆且快速累積資源。(圖／業者提供)

例如在英雄養成上，除了將RO最經典的職業全部收錄，讓玩家可恣意進行轉換，提昇陣容之外，再加上新推出的可愛的頭飾，例如:波利帽、小惡魔帽、妖耳…等，都可在遊戲中取得，裝扮成無可取代的角色。

魔物養成方面，一方面集結系列經典魔物，包括波利、或是強大的MVP等級的巴風特、月夜貓、皮里恩、烏龜將軍等，更支援魔物裝備使用與裝備養成，讓玩家隊伍可以藉此提升戰力，打敗敵手！

格雷維蒂互動的《RO 仙境傳說》20 週年回顧展透過線上線下雙軌活動，成為人氣焦點。(圖／業者提供)

眾多獨特豐富新玩法 打造絕佳新體驗

除了英雄和魔物上，《RO仙境傳說:魔物遠征》在其他部分，也設計許多獨特且豐富的遊戲玩法，像是在魔物圖鑑和神器上，也設計蒐集到一定數量後會獲得獎勵或透過特定條件才能取得的玩法；同樣的，除了基本的冒險推圖外，也擁有數種不同玩法的副本，每個副本規不盡相同，提高玩家們趣味性，增添更多不同體驗。

格雷維蒂互動表示，在25日前到「台北電玩展」J 區804攤位或在Twitch上的Gravity communications官方平台上收看直播節目，除了能體驗《RO仙境傳說:魔物遠征》外，還可以感受到《Ro仙境傳說Online》《RO仙境傳說:守護永恆的愛》、《RO仙境傳說:新世代的誕生》和未上市的《RO:ORIGIN》、《Ragnarok：The Lost Memories》，以及CPBL職業棒球的魅力，希望玩家們把握機會，千萬別錯過。

魔物圖鑑和神器上，蒐集到一定數量會獲得獎勵或透過特定條件才能取得。(圖／業者提供)