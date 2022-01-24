近日，大陸華中地區老工業基地城市安徽蚌埠因去年GDP增速為0％、被安徽省委書記鄭柵潔點名已到「退無可退、背水一戰」的關鍵當口而成為輿論關注的焦點。據蚌埠市官方發布的報告分析稱，該市面臨的問題與挑戰，包括：主要指標增速不快、經濟總量不大、產業結構不優、縣域支撐不強、中心城市能級不高、要素制約較大、民生保障有短板、發展能力水平還需提升。

蚌埠市政府官網此前公佈的《關於蚌埠市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》顯示，蚌埠市2021年地區生產總值增速年初計劃目標為8.5％，全年完成0％。其中，第一產業增速年初計劃目標為3.6％，全年完成7％；第二產業增速年初計劃目標為9.2％，全年完成-8.3％；第三產業增速年初計劃目標為9.2％，全年完成5％。

澎湃新聞報導，在過去的一年中，蚌埠經濟增長失速的問題已在當地引發議論，而蚌埠官方部門在政務平台答覆網友相關詢問時也屢次坦言存在的問題。

2021年11月4日，蚌埠市發改委在蚌埠市12345政務服務平台回覆網友關於該市經濟運作的問題時表示，「今年以來，我市雖然取得了一些工作成效，但受『雙招雙引』質效不高、項目投資後勁不足、產業轉型任務繁重、市場需求釋放不足等因素影響，部分經濟指標增速下滑較快。」

10月28日，蚌埠市發改委在回覆網友關於本市GDP的問題時分析稱，「今年以來，我市雖然取得了一些工作成效，但是經濟運行中的問題也十分突出，部分指標增速持續大幅下滑。主要原因如下：一是工業支撐不強，新增入規企業少且體量少，部分企業受原材料供貨不足、配套能力不足、採購成本增加等因素影響，企業經營困難。二是受環保督察影響，豐原年產50萬噸乳酸、熱電聯產項目停工，計劃新開工的生物基第二模塊項目推進受限。三是國家加大統計執法力度、提高統計質量，上半年我市被國家重點關注，受此影響較大。」

7月30日，蚌埠市發改委在回覆網友關於該市經濟發展的問題時透露，「受退市進園重點企業產能尚未完全恢復影響，如中糧燃料酒精、天潤化工、八一化工3戶企業預計全年產值較去年減少40億元人民幣。」

此外，蚌埠市下轄的懷遠縣政府7月2日在回覆網友關於該縣經濟問題時坦言，「經查，近期受環保督察、企業原材料價格高企，農產品加工企業原料價格下跌影響收儲等因素共同影響，部分企業生產不足。同時，統計部門採用部門間數據核對的方法，發現企業上報統計數據與企業申報稅務數據之間存在差距，現按照工作方案進行排查，短期會引起經濟數據出現波動。」

從蚌埠官方統計數據來看，懷遠縣去年多個經濟指標下滑明顯。

據蚌埠市統計局官網目前最新的《蚌埠市2021年1-11月月報》顯示，2021年1-11月，懷遠縣規模以上工業增加值同比下降62.6％，限上消費品零售額同比下降55.6％，固定資產投資同比下降45.6％，房地產銷售面積同比下降53.2％。

地處淮河中游的蚌埠市現轄懷遠、五河、固鎮三縣，龍子湖、蚌山、禹會、淮上四個行政區，大陸國家級蚌埠高新技術產業開發區和蚌埠經濟開發區兩個功能區。根據蚌埠市第七次全國人口普查結果，截至2020年11月，常住人口329.64萬人。《蚌埠市2020年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，蚌埠市2020年地區生產總值為2082.73億元，按可比價格計算，比上年增長3％。

在2022年安徽省「兩會」期間，1月17日晚上，安徽省委書記鄭柵潔來到蚌埠市代表團與代表們一起審議《政府工作報告》時指出，「去年以來，蚌埠市推進創新發展、產業強市、改革開放取得了新成效，但經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了『退無可退、背水一戰』的關鍵當口。」

1月20日，安徽省十三屆人大五次會議閉幕後，蚌埠市委書記黃曉武當晚就趕回蚌埠，主持召開市委常委會會議，傳達學習省委書記鄭柵潔在蚌埠代表團審議討論時的講話精神，研究全市貫徹落實意見。會上，與會市領導互動交流至深夜。

1月21日，蚌埠市委常委會擴大會議召開。蚌埠市委書記黃曉武在講話中指出，省委書記鄭柵潔同志到蚌埠代表團參加審議並對蚌埠發展提出更高期望和明確要求，在關鍵當口給蚌埠開了「小灶」、上了一堂生動的黨課，這充分體現了省委對蚌埠的高度重視和關心支持，體現了對蚌埠幹部的信任和厚望。

黃曉武強調，蚌埠要變壓力為動力，知責擔責，增強奮力趕超的信心決心。要看到經濟指標上的差距，更要深層次地看到指標背後工作作風上存在的差距，切實增強「慢進是退，不進更是退」的緊迫感，牢固樹立「一日無為、三日難安」的責任意識，忠誠盡職，迎難而上，上下同欲、齊心協力，真正發揮好歷史人文、科技創新、製造業基礎、地理區位、綜合交通、生態環境等優勢，著力破解經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力，實現加速起跳、跨越發展、奮力趕超，讓老工業城市煥發新活力、再現新輝煌。