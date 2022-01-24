隨著日本、韓國的新冠肺炎疫情不斷升高，演藝圈也接連傳出藝人確診的消息，由傑尼斯偶像團體「KAT-TUN」成員出道的知名男星龜梨和也，以及南韓男團iKON成員都在本月23日檢測出陽性確診，使得公司緊急暫停所有工作行程，其他成員也緊急接受篩檢，嚇壞不少粉絲。

傑尼斯所屬經紀公司昨日發出聲明表示，龜梨和也於22日開始出現頭痛、發燒等情況，甚至一度燒到38度緊急前往醫院進行PCR檢測，隨後確診陽性；KAT-TUN的其他成員上田龍也、中丸雄一接獲消息後也趕緊接受PCR檢測，所幸結果皆為陰性並未感染。不過，由於龜梨和目前正在接受治療並進行隔離中，事務所也尚未通報衛生單位完成相關通報、密切接觸者的匡列，因此決定先暫停所有行程，直接向大眾報告，讓相關人員能做出相對應的措施，未來他們將採取更嚴謹的防疫態度，並隨時在官網上與大家更新最新情況，帶來不便深感抱歉。

無獨有偶，南韓演藝圈也出現類似的情況，YG旗下男團iKON成員金振煥、宋允亨與金東赫在22日也出現輕微的感冒等不適症狀，趕緊進行快篩，沒想到都呈現陽性，進行PCR檢測後確診，使經紀公司不得不中斷所有行程並讓成員們進行居家隔離；不料，隔日YG旗下另一個男團WINNER成員李昇勳，雖已接種完兩劑疫苗，仍在今日被驗出陽性反應，但他3日前還與團員們聚會替隊長姜昇潤慶生，所幸除了他之外其他成員皆為陰性，而李昇勳則是沒有出現任何不適症狀，相信很快就會回到舞台上。