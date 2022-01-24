氣候寒冷的冬天，民眾吃火鍋或燒烤的次數變多，且為求方便快速，使用卡式瓦斯爐的卡式瓦斯罐也越來越多，在未確實分類下就當垃圾丟棄，會變成第一線的清潔隊員隱形殺手。所以回收前，一定要做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟保障安全。

近年發生民眾未進行垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾一起丟進垃圾車造成爆炸傷人事件頻傳。環保署表示，罐裝瓦斯瓶內裝的是液態燃料，如果沒有全部將瓦斯去除，或是將高壓瓶罐當垃圾丟棄，有可能清潔隊員在回收過程中，因為瓶內遭到擠壓或者其他火源導致氣爆而傷人害己。所以，提醒民眾一定要做好分類再交由清潔隊員回收。不只是瓦斯罐回收要注意，其實民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆…等，都是高壓瓶罐的一種，這些也屬於環保署公告應回收容器，一定要做好回收分類。

環保署提醒，家中有零星高壓瓶罐要回收，請確實使用完畢再排出，若裡頭仍有少許的易燃氣體或有機溶劑，千萬不可以拿尖銳物自行戳洞，以免危險，並且找空曠處將內容物排空。回收時，建議將空容器獨立打包，並加註「內有高壓瓶」等提醒警語，再交由清潔隊資源回收車回收；不得與垃圾一起丟入垃圾壓縮車，以避免經過機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸。如果是營業用店家瓶罐太多或未售罄但已過期，則可以通知販售廠商來回收，並請專業廠商處理。