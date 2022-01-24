去年科技股交出亮眼成績，美股費半及那斯達克指數分別上漲41.2％及21.4％，帶動全球科技型基金規模成長，根據投信投顧公會統計，至去年底全球科技型基金規模年成長率多檔均超過100％，顯示科技股亮眼表現，也提高科技型基金的青睞度。

投信法人指出，新年以來因預期聯準會加快升息、Omicron疫情干擾，全球股市開盤以來多拉回整理，且科技股相關指數波動幅度較大，但各大研究機構皆認為電動車／智能車成長動能趨勢不變，半導體、電池供應鏈需求量在2022年熱度依舊不減，相關公司營收獲利基本面將繳出雙位數成長的優異成績，將抵銷升息帶來的成本壓力。今年各車廠紛紛加速電動車推出，建議把握智能車投資契機。

日盛投信投資團隊表示，全球各大傳統車廠在政府政策推動與龐大的商機驅使下，紛紛搶食汽車電動化大餅，預估2021～2026年電動車／智能車銷量複合年增率為32％，全球相關汽車滲透率將從2021年的8.6％飆升至2026年的28％，也就是屆時每三輛行駛在路上的汽車就會有一台是電動車／智能車。適逢金融市場震盪回檔，不妨分批低接聚焦電動車／智能車的主動式基金，透過選股掌握產業長期需求爆發的機會。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，汽車電動化與自動駕駛已大舉增加功率半導體在每台車內的內含價值，根據全球功率半導體龍頭英飛凌（Infineon）估計，車廠對功率半導體需求殷切，每輛智能車使用的半導體含量為950美元，遠高於48V／輕混合車輛中的600美元，上游功率元件含量包括中高功率MOSFET、IGBT、SiC成長率，可望大幅提升，進而將推升相關類股的長期漲升潛力。