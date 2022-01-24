蔡英文肯定蔣經國「保台」 侯友宜22字簡短回應

揭蔡英文打「經國牌」背後目的 張亞中：利用小蔣打老蔣

蔡英文總統22日出席「經國七海文化園區」開幕，致詞表示「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識，更是我們共同的特點」，外界解讀是擴大政治光譜往中間路線邁進，新北市長侯友宜22字簡短回應，「對為中華民國做出貢獻的人，我們都永遠要心存感恩」。

蔡英文22日出席「經國七海文化園區」開幕式致詞表示，前總統蔣經國「反共」，並指出面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識，更是我們共同的特點」。肯定前總統蔣經國反共保台的立場，引發各界議論。

侯友宜24日出席市政活動，面對媒體詢問，蔡英文總統肯定蔣經國的堅定保台立場，外界解讀說她是要擴大她的政治光譜往中間路線邁進，怎麼看這對國民黨的影響？侯回應，「對為中華民國做出貢獻的人，我們都永遠要心存感恩」。