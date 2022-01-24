據知情人士指出，雷諾汽車、日產汽車和三菱汽車計畫增加2倍投資，三方合資推動電動車發展。

兩名消息人士告知路透，該三家公司預估將在周四宣布新計畫，未來5年共同投資逾200億歐元(約230億美元)用於電動車開發。預計該聯盟到2030年將在5個共用平台基礎上推出30多款電動車。

據了解該計畫的兩名人士說，該聯盟已經投資100億歐元用於電氣化上。新計畫將再增加2倍的投資金額。

3家公司發言人都沒有針對該新聞報導提出回應。

消息指出，「聯盟2030」計畫強調在電氣化和連網行動上的共同願景。5個共用平台到2030年預計將涵蓋聯盟90%的電動車開發和生產。

目前3家公司已經開發4個平台。其中一個支援電動車開發，例如日產即將推出的Ariya和雷諾的Megane電動車；另一個平台支援日產和其中國合作夥伴東風推出的價格實惠的低價汽車，以及雷諾的Dacia品牌。另外兩個則是日本稱為K car的微型車平台，以及輕型商用車。

消息稱，到約2025年，該聯盟將計畫部署由雷諾設計的小型電動車的第五個平台。

消息人士稱，汽車製造商希望讓小型電動車與汽油驅動的類似車型一樣價格合理。他們表示，透過標準化和共用電池，該聯盟希望將電池製造成本減半。該聯盟還有望共用日產一直在開發的固態鋰離子電池技術。

三家汽車製造商都擁有各自的混合技術，而關鍵零件和系統卻鮮少有共用。一位消息人士說，在採購和開發方面合作有限，這將引起聯盟內部對實現成本節約能力的擔憂。