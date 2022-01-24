中國國民黨昨（23日）舉行第21屆中央委員選舉投票結果出爐，共選出190位中央委員，藍營北市議員鍾沛君確定當選，今在其社群平台發表感言，期許自己能搭黨中央與民意的橋樑，建長輩與年輕人的鏈結，許多網友也留言為鍾沛君加油打氣。

對於當選國民黨中央委員，鍾沛君今（24日）在臉書銘謝賜票，並表示搭黨中央與民意的橋樑，建長輩與年輕人的鏈結，是自己參選的動機，也是競選的承諾，從今以後，就是實踐並兌現的時候了，「再次感謝所有託付，預祝大家新春愉快」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「要不是有妳，我想很多人才不關心國民黨」、「期待鍾議員可以改變這個老黨老人老思維⋯加油」、「恭禧妳！但又讓妳多一份責任喔，讚！加油啦」。

國民黨23日選出中央委員後，下階段中常委選舉於1月27日至28日領表登記，中常委選舉選監委員會將於2月8日前通過候選人資格審查，候選人於2月19日至3月4日進行14天競選活動，3月5日投開票，3月8日前公告當選名單。