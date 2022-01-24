辰光橋以12星座為設計主軸於橋上布設樹型燈海隧道。（新北市高灘處提供）

今年春節有9天假期，2月14日又是情人節，新北市高灘處以「夢幻愛情」為主軸，於新月橋、辰光橋、淡水金色水岸及八里婚紗廣場，舉辦情人節光雕展，展期1月29日至3月14日，另加碼推出「幸福好孕金鏟子」活動，民眾只要與辰光橋、新月橋及八里結婚廣場等河濱公園地標合影，上傳至活動網站並完成報名程序，就有機會獲得林口竹林山觀音寺註生娘娘加持的金鏟子。

高灘處表示，新月橋以粉色為主色系於橋上布設光雕，傍晚後，橋上光雕森林逐漸甦醒，讓人彷彿置身童話，穿越森林漫步如婚禮廊道的愛心拱門，反光廊道倒映著粉色光雕創造出更多空間美感，在巨型月球的祝福下，和另一半默默許下承諾，並伴隨橋上緩緩升空的氣球燈片，讓彼此的愛情成為夜晚最美的故事！

辰光橋以12星座為設計主軸於橋上佈設樹型燈海隧道、黃道星河隧道及12星座神話圖騰等光雕，民眾可以前來展開一場尋星之旅，這也是新北首創仿造天文星座的藝術光雕。

八里婚紗廣場及淡水金色水岸脫去先前「紫色聖誕」外裝，搖身變成閃耀的浪漫場景，八里聖誕樹主燈幻化成一席新娘禮服，層次感由上而下；一旁麋鹿拉著雪橇從天際畫出兩座以愛為名的愛心拱門，分別降落在上揭兩處河濱公園，讓情人節更加甜蜜！

高灘處提醒，出遊防疫仍不可鬆懈，務必作好個人防護、勤洗手及保持個人衛生，保護自己也保護大家。