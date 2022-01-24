TOO BIG. TOO STRONG 😼 pic.twitter.com/CAHC8iKqvQ — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 24, 2022

24日前往明尼蘇達客場踢館的籃網，卻碰上「大鬍子」哈登手感冰冷，全場投13中4，含三分球投4中1，僅拿13分、13助攻，徒留厄文孤軍奮戰猛轟30分也沒用，籃網最後以125比136遭到地主灰狼修理，也把東區龍頭位置讓給熱火。

哈登一開賽就手感低迷，前7次出手全都落空，直到上半場結束前30秒才用三分外線開張，把進攻重擔完全丟給厄文與米爾斯，反觀灰狼擁有羅素、愛德華茲兩人凶猛火力，打完上半場，灰狼72比62領先，羅素半場就摘17分、6助攻。

儘管哈登下半場手感稍有回溫，跟厄文攜手努力一度把差距縮小到6分，不過灰狼再次發動外線攻勢，重新擴大領先到17分之多，關鍵就在灰狼換成唐斯、普林斯兩人發威，打到最後2分51秒，籃網也換下厄文與哈登宣告提前放棄了。

灰狼全隊3人得分破20，愛德華茲攻下全隊最高25分，羅素也有23分、10助攻與5籃板，唐斯23分、7籃板，諾維爾16分，普林斯15分，丹尼爾斯14分；籃網除了哈登與厄文，表現較為優秀的是投進5顆三分球、攻下21分的米爾斯。