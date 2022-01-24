新華網報導，位於國家會議中心的北京冬奧會主媒體中心今天（24日）起將正式進入24小時運行。北京冬奧組委媒體運行部部長徐濟成在23日的新聞發佈會上表示，主媒體中心是媒體之家，從24日起進入24小時運行，將為全世界的媒體記者帶來精準服務。

徐濟成表示，在奧運會上，媒體的工作主要有三個目的：一是通過辛勤勞動，把全世界連接在一起，讓大家共同參與奧運盛會；二是在傳播中，恪守奧林匹克願景、原則和格言，通過傳播奧運精神，給人們帶來理想與希望；三是讓大家團結在一起，激勵更多年輕人，在奧林匹克精神鼓舞下，共同建設一個美好世界。

徐濟成表示，「媒體運行就是要按照奧運會記者需求，為他們提供最恰當的服務。過猶不及，又不能缺位，最恰當的服務一定是最專業的服務。辦奧運會，媒體運行一定是國際化、標準化、專業化、信息化的。相當於我們建好一個工場，記者們都是大師，在工場中，記者用自己的技藝來傳播奧運會。」

作為既參與過2008年北京奧運會，又正參與2022年北京冬奧會的「雙奧人」，徐濟成說自己感受到了媒體在奧運會報導方面的三個新變化——新視野、新技術、新結果。

徐濟成認為，每一屆奧運會，媒體報導都會呈現新的角度、思想和視野。此外，新技術的發展也令人振奮，它能激勵更多年輕人從事媒體這一行，就像這次部分攝影記者採用的「媒體＋」網路技術，實現了即拍即傳，在極短時間內就能讓照片傳播到全世界。最後，媒體呈現的報導結果也是煥然一新，它能讓更多人關注奧運會，讓奧運會得到更好的推廣。