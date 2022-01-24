美國雙航母打擊群和日本海上自衛隊在菲律賓海演訓

台灣國防部說，解放軍周日出動39軍機進入台灣防空識別區，而這是今年規模最大的一次。

據CNN新聞網24日報導，中方大舉出動軍機前一天，美日海軍在菲律賓海大秀武力，由「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）和「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）兩艘美國航母，兩艘兩棲攻擊艦，還有日本海上自衛隊滿載排水量達1.9萬噸的護衛艦「日向」號等組成編隊演訓。

此外，美國還有兩艘導彈巡洋艦，以及5艘驅逐艦也參加了演訓。而菲律賓海位於台灣東方的太平洋區域，在台灣和美國領土關島及北馬里亞納群島之間。不過，美國海軍並沒有說，這支艦隊離台灣有多近。

美國第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）推文說，「自由至上！沒什麼能像和日本海上自衛隊親密盟友一起航行的2支航母打擊群，還有2支兩棲戰備群一樣，重申我們對「自由開放印太（#FreeandOpenIndoPacific）」的承諾。」

17-22 JAN, JS HYUGA🇯🇵conducted a bilateral exercise with the ten @USNavy ships🇺🇸including the aircraft carrier USS Carl Vinson and USS Abraham Lincoln at the south of Okinawa to strengthen the capability of Japan-U.S. Alliance for effective deterrence and response.

🇺🇸⚓🇯🇵 pic.twitter.com/bsOjPNyE6E — Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) January 24, 2022

台灣國防部周日在聲明中說，包括24架殲-16、10架殲-10戰機、2架運-9通信對抗機、2架運-8電偵機，以及1架轟-6轟炸機在內，共有39架中方軍機侵擾台灣西南防空識別區。而台灣空軍除了出動空中巡邏兵力應對，並廣播驅離，並啟動防空飛彈追監等反制措施。