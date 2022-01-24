華新24日宣布，華新綜合考量需求、供給、原料走勢及下游夥伴的狀況，2月不銹鋼盤元價格，300系內銷不銹鋼每公斤調漲新台幣6元，每公噸6000元；外銷報價400系每公噸維持200美元。國際銅價居高不下，華新又調漲不銹鋼內銷價格，市場預期，可增添華新2月合併營收成長的動能。

華新表示，美國拜登總統簽署3兆美元振興基建計畫後，中國大陸一開年，也迅速開工人民幣近3兆建設，不銹鋼需求再次升溫。

華新指出，不銹鋼主要原料鎳，印尼政府繼禁止鎳礦出口支後，再次傳出將對鎳鐵加徵出口稅，加上電動車三元電池激增，一舉推昇鎳價達24000美元，大漲4000美元，創11年新高點。鉻鐵主產國南非未來2～3年電力短缺，電價將逐批調漲，使得鉻價蠢蠢欲動。鉬價在原油價格的帶動下，也來到近年的高點。

華新綜合考量需求、供給、原料走勢及下游夥伴的狀況，2月300系不銹鋼內銷盤價，每公斤調漲新台幣6元，每公噸調漲新台幣6000元；400系不銹鋼外銷每公噸平盤，維持美金200元。