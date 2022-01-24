國際鎳價大漲，為適度反映成本，華新麗華24日宣布，調漲2月份內外銷盤價，其中300系列不銹鋼盤元產品內銷價格，每公噸調漲6000元，外銷價格每公噸漲200美元，至於400系列產品則維持平盤。

國際銅及鎳價走揚 華新21日股價逆勢走揚
華新調漲2月不銹鋼內銷價 外銷維持平盤
#華新麗華 #調漲 #盤價 #每公噸大漲 #新台幣