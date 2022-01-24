華新麗華調漲2月份盤價 300系列產品每公噸大漲新台幣6000元 11:292022/01/24 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際鎳價大漲，為適度反映成本，華新麗華24日宣布，調漲2月份內外銷盤價，其中300系列不銹鋼盤元產品內銷價格，每公噸調漲6000元，外銷價格每公噸漲200美元，至於400系列產品則維持平盤。 國際銅及鎳價走揚 華新21日股價逆勢走揚 華新調漲2月不銹鋼內銷價 外銷維持平盤 #華新麗華 #調漲 #盤價 #每公噸大漲 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》預期年後需求回溫 鋼鐵股硬起來 11:082022/01/20 財經 新台幣害的！銀行加碼投資近1.8兆被匯損吃光 18:102022/01/20 財經 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸調漲300元 11:002022/01/24 財經 外資狂殺 匯市爆大量 新台幣貶破27.7元 17:012022/01/21 財經 匯市獨開量大縮 新台幣收微升0.2分 16:382022/01/22 財經 限時限量 凱基銀推臺幣美元高利定存 04:102022/01/24 投資理財 匯市爆大量 新台幣貶至1個月新低 04:102022/01/22 財經要聞 《商情》國際原料漲勢支撐 國內廢鋼、鋼筋同步調漲 12:162022/01/24 財經 三衝擊 文具業年後漲聲響起 04:102022/01/24 產業．科技 政院拍板 教召每日津貼調漲1.5倍 04:102022/01/21 政治要聞 銀行投資收益 被匯損吃光 04:102022/01/21 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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