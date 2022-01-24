嘉義縣議員邱銀海被控利用女兒當人頭詐領助理費117萬多元、非法掩埋事業廢棄物，去年11月24日遭聲押禁見獲准，今天羈押期滿，檢方日前聲請延押，嘉義地方法院裁定100萬交保，親友籌出100萬元，邱銀海上午已保釋。

嘉義地檢署日前以邱銀海仍有逃亡、串證之虞，聲請延押，開延押期時邱銀海與其委託的辯護律師認為邱銀海對相關案情已有交代，主張具保，才能讓邱銀海營生。

嘉義地院發言人洪裕翔表示，法官認為邱銀海已坦承犯行，無跟證人勾串之虞，審酌其犯後態度、有固定住居所、需處理其事業以償還犯罪所得，裁定被告於111年1月24日中午12時止，提出100萬元保證金，並按時向檢察官報到、限制出境出海。

洪裕翔表示，邱姓被告的親友今天上午已提交100萬保證金，被告已停止羈押，保釋後需按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海，且遵守不得騷擾證人等事項。