桃園市長鄭文燦宣布每日公布2次遠雄自貿港區確診個案足跡。(蔡依珍攝)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園市長鄭文燦宣布每日公布2次遠雄自貿港區確診個案足跡，新聞處24日早上公布已疫調出爐的19個地點，包括大戶屋桃園台茂店、台灣甕窯雞富國店、家樂福便利購桃園寶山店、全聯龍潭北龍店和桃園中正店，以及4大超商6家分店，呼籲足跡重疊者自主健康管理。

新聞處長詹賀舜表示，為加強桃園市社區防疫工作，市府針對遠雄自貿港區個案公共場所足跡，將以每日公布2次的方式即時提供資訊，也請市民朋友提高社區防疫意識。

今日上午公布遠雄自貿港區個案1月15至22日相關公共場所足跡，包括1月15日晚間至億客成生鮮超市菓林店；1月16日至全家超商蘆竹山海店；1月16至20日中午至家樂福便利購桃園寶山店、傍晚至7-11航祥門市、春成豬腳飯；1月16至21日至1983平價小館；1月16至22日傍晚至7-11機場門市；1月17至21日早上至7-11新台茂門市；1月19日中午至正一排骨南崁店；1月19日及21日晚上至北港自助餐；1月20日至圭記蔬果量販龍潭大昌店。

1月21日至萊爾富桃縣桃竹店、中午至大戶屋桃園台茂店、傍晚至全聯觀音中山店；1月22日至全聯龍潭北龍店、下午至橋頭老麵店、傍晚至全聯桃園中正店、晚間至台灣番鴨牧場台灣甕窯雞富國店及7-11忠愛莊門市。

詹賀舜表示，昨日遠雄自貿港區、宿舍區及員工經常聚集的場所，均已完成加強環境清消。目前桃園也設有11處社區臨時採檢站，鄰近遠雄自貿港區的採檢站包含：大園市民活動中心、蘆竹採檢站（東溪路停車場）、大園區三和天幕籃球場，請港區周邊的市民朋友，若有足跡重疊或有疑慮均可就近採檢，以確保社區安全。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。