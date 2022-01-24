新北市政府辦理「變更板橋都市計畫（捷運板新站周邊地區工業區專案通盤檢討）案」，公開展覽程序於今天啟動，市府將於2月16日上午10時、2月17日下午2時30分於板橋區玉光市民活動中心辦理地方公展說明會。

城鄉發展局長黃國峰表示，隨新北市都市結構轉變，新北市境內部分傳統工業區因產業遷移或沒落等因素多數工廠已閒置，而本次計畫範圍位於捷運環狀線板新站及主要幹道周邊（中山路兩側）地區的6處乙種工業區，計畫總面積為8.66公頃，位於去年10月25日公告的都市計畫工業區鼓勵優先變更轉型適用範圍，區域內老舊聚落占比龐大，且屋齡老舊多達30年，為解決區域內工業區規劃及發展不合時宜問題，因此啟動此次都市計畫專案通盤檢討程序，透過都市計畫結合都市更新程序，重新調整都市機能，並將老舊聚落翻轉再生。

都市更新處長張壽文指出，將透過本案引導工業區內老舊聚落及指導大面積工業區轉型，同時導入大眾運輸為導向的規劃理念，串連鄰近新板特區的金融、商業、辦公及住宅機能，未來將規劃以商辦服務為主、生活居住為輔之複合使用型態，期盼帶動大新板地區產業及環境再發展，打造核心緊密城市。

城鄉局表示，全案已於今天啟動為期40天的公開展覽程序，期間內民眾陳情意見未來將提送2級都委會審議，以確保市民權益及地方建設推動。有關本案計畫書、圖可至市府城鄉發展局網站(https：／／www.planning.ntpc.gov.tw)，點選「最新消息」之「都市計畫公告」項目查詢。