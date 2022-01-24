吳釗燮(外交部提供，資料照片)

大陸軍機擴大擾台規模，外交部長吳釗燮表示，突破中國對台灣的國際孤立攸關我國生存發展，為台灣安全、經濟建立國際連結，是我國外交優先目標。台灣也獲得理念相近國家更多支持，民主國家對台海和平穩定更加重視，凸顯中國的威迫獲得反效果，而台灣的外交努力獲得肯定。

吳釗燮應澳洲「戰略政策研究所」（ASPI）邀請，接受該所網路廣播節目（podcast）「著眼全局」視訊專訪，由ASPI執行長Peter Jennings親自主持。吳釗燮深入說明台灣外交政策優先目標、兩岸關係與區域安全挑戰、台澳關係等議題，訪談內容1月23日上線。

主持人詢問對澳洲與日本簽署「互惠准入協定」（RAA）的看法，吳釗燮表示，在中國進行擴張威權主義之際，我方樂見澳日簽署RAA，以及透過「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）強化理念相近國家在軍事安全領域的支援與合作，共同捍衛自由與開放的印太區域。

他強調，突破中國對台灣的國際孤立攸關我國生存發展；為台灣安全、經濟建立國際連結，以及彰顯台灣是國際社會不可或缺的良善力量，是我國的外交優先目標。

吳釗燮譴責中國近年持續對台灣提升軍演規模，單去年就派遣近1000架次軍機擾台，並不斷打壓我國外交空間；中方同時經濟脅迫立陶宛，要求不得與台灣發展關係等。

然而，他說，台灣同時也獲得澳洲、美國、日本及歐洲等理念相近國家的更多支持，民主國家對台海和平穩定更加重視，凸顯中國的威迫獲得反效果，而台灣的外交努力獲得肯定。

吳釗燮指出，中國野心顯然不僅止於台灣，例如澳洲日前舉行軍事演習時，中國不遠千里派遣偵察船至澳洲沿岸蒐集情資，因此他呼籲國際社會，應對中國持續在全球各地擴張影響力的意圖保持高度警覺。

吳釗燮也感謝澳洲政府高層近年對台灣的國際參與、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、台海和平穩定表達支持與重視；台澳也共同協調對太平洋島國的發展援助。「我方期待台澳關係可持續深化在各領域的友好合作」。

他也承諾，將努力確保台灣未來世代持續享有自我選擇的權利，以及貢獻國際社會的能力。廚藝不錯的吳釗燮也在節目最後，與聽眾分享在公務之餘對烹飪與吹奏長號的心得。

ASPI為澳洲外交曁區域安保議題重要智庫，具高度政策影響力及代表性，節目主持人Peter Jennings執行長為國際知名安全戰略專家，曾任澳洲國防部戰略次長、部長幕僚長等職，為我國重要友人。