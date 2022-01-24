近日有許多人著迷於NFT(Non-Fungible Token)，過去有位印尼少年將自己的自拍照發行成NFT並獲利千萬的商機，而現如今新加坡有一位神級正妹女網紅也將自己的性感自拍照以NFT的方式出售，沒想到她的日均交易額竟達到將近新台幣3000萬，並在短短一周內成交就突破了台幣1億元的高額，讓大家紛紛驚訝道「果然是破億顏值的威力」。

此名新加坡女網紅Irene Zhao憑藉姣好身材與甜美外貌被大家所喜愛，目前她的Instagram擁有近40萬粉絲的追蹤，而她的真實職業其實與金融業有大大的相關，網紅僅是閒暇之餘經營的副業，Irene Zhao近日因為工作的關係接觸到區塊鏈產業，因此她就以此為發想與NFT結合做成一個企劃，她把此企劃取名為So-Col（Social Collectables），將自已的自拍美照去除背景再配上不同文字轉以NFT形式販售，且每張照片的風格皆不同，有些為居家生活風、運動風、氣質小姐姐風，不過更多的還是唯美性感風，而她的美照在NFT上則以「IreneDAO」被大家所熟悉。

根據了解，Irene Zhao所製作的「IreneDAO」NFT系列總共有1107個作品，而她的成交金額也高的驚人，從14號開始交易至21號的均交易額已經達到新台幣3051萬元，並且累積約台幣1.8億元的交易額，這麼高的獲利除了讓大家吃驚外，就連Irene Zhao本人也相當驚訝，而她也說到她會將在NFT得到的一切獲利都投注在社群中，自己不會以私人的名義獲得利益，並且宣稱此企劃都是為了大眾並非自己。

NFT是不是真的很好賺呀？看完新加坡正妹以及各方賣照神人的事蹟後，真的好想也試試看把自己的照片以NFT的形式出售呀！說不定哪天大家都能以NFT成為億萬富豪唷！