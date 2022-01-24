面對美國採取「競爭性共存」的遏華政策，可能在多邊經濟組織內強行加入政治性涉華條款，中國人民大學重陽金融研究院研究員蔡彤娟呼籲，美國呼籲中國進一步購買美貨同時，中國可同步要求美國開放高科技技產品「禁令」；在關稅議題上要作好降稅要求，補貼議題上據理力爭，並關注美國可能拋出的各種貿易新要求。

蔡彤娟指出，美國競爭性共存的前提還是競爭，競爭為主導，合作為輔助在風險管理的前提下，不再為合作而弱化競爭，並且把握三個方向：一是明確對華關係中哪些屬於競爭範疇，哪些不屬於競爭範疇；二是重新調整對中美合作的成果預期；三是重建對華政策的決策過程。競爭之後才是共存，共存是不得已而為之。

蔡彤娟認為，在多邊經濟組織機制內強行加入政治性涉華條款，有可能成為拜登政府在經濟上遏制中國的常態化手段。一旦中美關係惡化，在極端情況下不排除美國推動建立將中國經濟排除在外的另一套國際經濟體系。

他稱，中美第一階段經貿協議在去年年底到期，下一階段中美將對協定實施情況進行溝通，對因疫情影響而未實現的協定目標進行適當修正，對第一階段協定未涉及內容進行協商。

蔡彤娟表明，首先，美方可能督促中國落實因為疫情而沒有完全履行的條款義務，要求中國進一步加大對美國商品和服務的進口力度，對這一點要做好應對預案，可要求美國放開高科技產品的出口限制，提前準備清單。

其次，在關稅議題上要準備好產品清單和降稅要求，在補貼議題上據理力爭，闡述中方作出的努力，涉及到「中國製造2025」的產業補貼，要捍衛其正當性、合法性，同時做好應對美國新一輪「301調查」的最壞打算。

蔡彤娟也直言，要關注下一階段可能出現的新議題，如美國貿易代表戴琦關注並擅長的與進步主義願景相關的勞工議題（強制勞動、結社自由和集體談判權）、智慧財產權問題、國有企業中性問題、網路安全議題以及除金融服務外的其他服務領域。