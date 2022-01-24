超市或大賣場的手推車不僅方便放置商品，還有不少鮮為人知的貼心設計，一名女網友到全聯消費時，發現手推車的扶手前有一個白色方框，好奇這個框框有什麼用途，有內行網友解答，那個方框是拿來放長柄直傘的，讓不少網友大開眼界。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，從照片可見，手推車的扶手前除了有推車使用注意事項外，旁邊還有一個白色方框，且框框前端有弧度，所以她猜測，這個應該可以拿來掛些東西，好奇詢問，「這個是可以掛包包的鉤子，還是有什麼商品可以塞進框框裡？」

內行網友解答，方框是拿來放長柄直傘的。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

貼文一出便有內行網友解答，那個方框是拿來放長柄直傘的，「很多婆婆媽媽都會帶雨傘購物，這是拿來給他們放雨傘的」、「乾雨傘放這邊，濕雨傘放外面傘架」、「插傘的，下面還有一個對應的小圓孔，傘尖對準那裡，另外翹起來的部分則可以掛購物袋」，讓不少網友大開眼界。

另外也有網友留言分享這個方框的其它用法，「可以拿來掛購物袋」、「我都拿來掛包包」、「還可以掛飲料」、「我都掛安全帽，超方便」、「我看過有人掛塑膠袋，拿來丟垃圾」、「能掛的東西我都會掛上去」。