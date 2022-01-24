香港保安局局長鄧炳強日前參加香港時政訪談節目，分享在30多年警政工作中最難忘的事和擔任保安局局長與警隊「一哥」的不同之處。此外，對於流亡海外的香港抗爭者在網上對香港事務表示意見，鄧炳強直斥為「現代漢奸」，並表示相信未來香港警方一定有機會將這些人重新拘捕歸案。

據香港「橙新聞」24日報導，對於擔任保安局局長和警隊「一哥」的不同，鄧炳強表示，兩者性質截然不同，在警隊主力處理行動性事件，包括部署反罪惡行動等，由於現場會拘捕疑犯，滿足感較快及容易見到成效。

至於擔任保安局局長的主要工作是處理政策或立法工作，也是較為政治性的工作，雖然效果未必實時可見，例如制定一條法例可能需時數年，但當相關條例生效後，其影響性比單破一宗案件更大，甚至可能協助破獲更多案件，所以重要性及影響性相對較大。

他指出，自1987年加入香港警隊成為見習督察，職業生涯中最難忘的，還是在2019年「修例風波」期間的暴動事件，當時警隊面對一個前所未有的大挑戰，包括在暴亂中有示威者擲汽油彈、衝擊立法會等。

談到如何落實香港國安法的各項工作，鄧炳強表示，保安局及各部門的合作十分暢順、各司其職，包括海關主要負責堵截非法物品流入香港；入境處會拒絕危害國家安全的人士入境；懲教署的情報亦非常重要，因為可阻截一些有心人在懲教院所煽惑他人；而消防處在防止危險物品方面也有很大作用；至於特區政府飛行服務隊更為港人提供全天候的支持。

對有流亡海外的抗爭者在社交媒體上說發言議論香港事務，鄧炳強直斥他們是「現代漢奸」，自己「走佬」（廣東話逃跑之意）到外地以為可以繼續呼籲其他人犯法，自己會安全無事，卻害了其他人。

他特別點名批評前立法會議員許智峯，表示去年12月立法會選舉前，在網上呼籲市民投白票，有人因為轉載他的帖文而觸犯法例，但自己卻逃跑外國，他相信未來香港警方一定有機會將這些人重新拘捕回來。