鼓勵大家在疫情期間維持運動習慣，新北市體育處與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，打造虛擬健身房，APP內有超過800堂線上運動課程，其中更有新北市金牌選手擔綱拍攝運動教學短片，並設有萬金石馬拉松專區，只要透過手機前置鏡頭，在螢幕前運動也能全心投入，鼓勵民眾可以不限時間、不限場域運動，還有線上週週抽獎活動。

體育處表示，虛擬健身房概念不僅只是網路運動教學短片，還有透過AR技術以及體感偵測呈現運動數值，更貼近民眾運動需求，與合作夥伴優力勁共同創製部分內容，讓新北市優秀運動員擔綱不同項目專業運動教學，共同推出品勢、拳擊、撐竿跳、羽球、排球、擊劍及跑步等共17套不同項目的線上肌力運動課程，希望民眾可以體驗不同運動項目的魅力。

線上課程中設有2022萬金石馬拉松專區，與運動廠商岱宇國際、Footland與美津濃共同打造10套專業的跑者相關訓練，以這些線上課程展開新型態的萬金石賽前暖身線上運動會，有光頭老師搭配跑步機的馬拉松主題式訓練、鄭豪老師的跑者肌力與體能訓練、凱西老師的訓練後放鬆、阿儒老師的跑者髖關節肌力等專業的課程，讓對跑步有興趣的朋友也可以免費體驗。

此外，APP還有週週挑戰和限時挑戰，讓跑友參與不同主題課程，並提供太陽眼鏡、運動耳機、搖擺鈴、聯名襪套組等運動相關好禮，鼓勵跑友們在防疫期間一樣可以安心在家備賽，目前線上的跑友們已經共同累積消耗了近2萬大卡的卡路里，更多詳細資訊歡迎追蹤臉書「2022萬金石馬拉松」及「新北運動聚點」。

體育處指出，不僅手機能直接使用操作，新北市13座運動中心，包括新莊、蘆洲、三重、土城、中和、板橋、樹林、汐止、鶯歌、三鶯、林口、五股、新店等，都有設置體驗區，免費活動到3月30日，打造虛實整合的雲端健身房，帶動智慧運動城市風氣。