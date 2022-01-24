14歲就成為夯綜藝《我愛黑澀會》班底的女星斯亞，當年在節目中的藝名是「糖果」，之後單飛轉戰綜藝圈，風格從青澀甜美轉變成時尚性感，加上性格直率，因此受到歡迎，是各大綜藝節目常客，但斯亞有個困擾，就是常被說撞臉，如今又被說像韓國實境秀《單身即地獄》的宋智雅，讓她罕見說出重話：「只是希望得到一點基本的尊重」。

努力做自己的斯亞，不時會被說撞臉，先前被說像「最強偽娘」小A辣，因此遭到調侃開玩笑，如今又被說跟宋智雅的「型」很像，讓她不禁po文一吐怨氣，斯亞坦言，其實從小就一直聽聞有人說她跟誰長得像，「從～王心凌、蔡依林、伊能靜、丁噹、林妍柔、小涵、小A辣、崔咪、李毓芬、周揚青、到最近的宋智雅。所以……是：我們都長一樣很難分辨嗎？？？」。

斯亞無奈直言，跟這些名人們應該是沒有像到無法分辨，她甚至跟其中幾位是很好的朋友跟閨密，覺得每個人都有自己的特色，很努力的活著、做著自己該做的事，「每個人在這世界上，都是獨一無二的！『只是希望得到一點基本的尊重。』」。

斯亞透露有些網友會故意藉此來挑釁，或開些不好笑的玩笑，直言：「所謂開玩笑，是對方能接受一起笑才叫開玩笑；如果對方不能接受，叫做霸凌或挑釁」，例如正常人不會去同質性的A商店說要買B商店的商品，因為這樣很沒禮貌，「這樣做的人，除了行為荒謬、不會做人、沒有禮貌跟基本常識，再來就是帶著滿滿的惡意跟挑釁，沒有別的」。

她認同應該當一個有禮貌、有修養教養的人，但也覺得如果被踩到底線，應當是時反擊回去，才是真的高情商，「不是所有遇到不舒服的事都需要忍下來才叫高情商，那只是叫：虛偽戴面具」，斯亞強調自己沒有生氣，只是和平的分享這件事，「也希望某些人能懂什麼叫做『對人的基本尊重跟禮貌』，感謝」。