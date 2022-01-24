市場原本預期美國聯準會(Fed)今年將升息4次，不過，美國投資銀行高盛最新分析指出，通膨持續升高，可能導致聯準會的政策立場變得更為激進，全年升息次數可能不僅4次，甚至可能5月開始縮表。

聯準會將在25、26日召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，市場普遍認為利率水準將維持不變，但主席Jerome Powell的說法，將使市場對聯準會升息以及縮減資產負債表的態度更加了解，不僅關係美股走勢，全球市場都將受影響。

綜合外媒報導，高盛經濟學家David Mericle在給客戶的報告中表示，高盛預期聯準會將在3月、6月、9月以及12月各升息1碼，7月啟動縮表，但在通膨高漲的情況下，預期FOMC可能會在每次會議時都採取一些緊縮動作，直到情勢改變，這使得在5月升息或提前宣布縮表相關消息的可能性升高，即今年升息超過4次的可能性增加。

外媒報導，現在市場開始傾向預期美國今年將升息5次，這也將是自2000年網路泡沫以來，投資人見過最激進的聯準會。另外，根據芝加哥商品交易所的FedWatch指標，今年聯準會升息5次的可能性已接近60%。

美國2021年12月消費者物價指數(CPI)年增7%，創40年新高。