本土疫情升溫，台中市警察局第六分局因應春節即將來臨，特別設計「虎年交通宣導紅包袋」、「路口慢看停立體式口罩」，虎年交通宣導紅包袋印製Q版老虎提醒不能酒後駕車，行人停看聽的圖樣，充滿春節節慶氣息，還在該分局臉書粉絲專頁舉辦網路抽獎，公布2天即吸引數百名網友留言抽獎，觸及率達7000餘次，引起熱絡迴響，達到寓教於樂效果。

警六分局表示，除了透過實體交通宣導外，更加強網路交通宣導，運用該分局臉書粉絲專頁分享許多春節交通資訊、酒駕法規等，在全民共同防疫、避免群聚的情況下，辦理交通宣導仍不停歇。

台中市警察局第六分局交通宣導工作不因疫情而暫停，強調酒駕執法沒有防疫假期。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局長分局長蔡元戎表示，春節將近，抽獎禮物準備「虎年交通宣導紅包袋」、「路口慢看停立體式口罩」，讓民眾快樂迎新春！虎年交通宣導紅包袋上印製了Q版老虎酒後駕車發生交通事故、行人停看聽的圖樣，充滿春節節慶氣息，將交通宣導和春節結合充滿創意。

此外，結合民眾防疫需求，該分局特別設計交通宣導立體口罩，印製Q版小熊圖案搭配「路口慢看停、行人停看聽」之標語，讓網友直呼「好可愛，好想抽到。」

蔡元戎表示，交通宣導工作不因疫情而暫停，酒駕執法亦沒有防疫假期，今年加強重要節日安全維護工作期間會持續加強取締酒駕駕車等不法，呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法，務必酒後不開車。

春節連假返鄉、出遊車潮勢必大增，呼籲用路人應耐心駕駛，勿違規、超速，台中市警六分局派員加強交通疏導，希望大家都能快樂出遊，平安返家。

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