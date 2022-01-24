富邦媒（8454）才剛宣布今年資本支出達38.6億元，創七年來新高，但因外資從1月11日來至21日止，9個交易日內有8天賣超，合計賣超920張，致股價一路重挫，今（24）日開盤直接跳水，9點18分就直接亮燈跌停，摜殺至1290元，至11點過後成交量731張，仍有108張跌停賣單高掛。

富邦媒是電商龍頭，近2年來拜疫情之賜，民眾透過網購消費行為增加，帶動宅經濟題材發酵，富邦媒股價也從2年前的不到300元股價一路飆到去年9月的2190元，飆漲超過6倍，但近來受到各電商興起，富邦媒去年12月營收大幅滑落至80億餘元，月減達34％以上，收成長動能不如過去。

高價股今天整體表現不振，千金股因富邦媒跌停，股價面臨高本益比調整壓力，至接近11點半，多數千金股、高價呈現下跌表勢，尤其力旺、祥碩、旭隼等跌幅都在3～5％以上，股后信驊也大跌超過2％，緯穎一度摜破千元後來回升至千元之上。只有股王矽力-KY及聯發科從盤下拉升至平盤上，約小漲5元、10元附近。